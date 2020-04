iShares sieht hohes Marktpotenzial für nachhaltige Investments

iShares erhöht seine Wachstumsprognose für nachhaltige Anlageprodukte auf das Doppelte. So erwartet der Branchenprimus, dass das in nachhaltigen Indexfonds und ETFs verwaltete Vermögen innerhalb des nächsten Jahrzehnts um eine Billion Dollar auf 1,2 Billionen Dollar anwächst. iShares hat eigenen Angaben zufolge bereits über 100 nachhaltige ETFs im Angebot. Die ESG-Produktreihe verzeichne zur Zeit ein Rekordwachstum. .Geplant sei eine weitere Erweiterung des Produktangebots an nachhaltigen indexbasierten Anlagelösungen.

Ausschlaggebend für das künftige Wachstum seien insbesondere nachfolgende vier Treiber:

ie Erkenntnis, dass Nachhaltigkeit Risiko und Rendite bestimmt

Bessere Daten ermöglichen bessere Indizes – Unternehmen stellen vermehrt Informationen über ihre ESG-Praktiken zur Verfügung. Zudem sind diese Informationen zunehmend standardisiert. Die damit einhergehende größere Transparenz ermöglicht eine umfassendere Bestandsaufnahme durch ESG-Ratingagenturen, Datensammelstellen und spezialisierte Datenanbieter. Dies schlägt sich wiederum in besseren nachhaltigen Indizes nieder.

Zugang zu ESG zu einem Bruchteil der bisherigen Kosten – iShares ist überzeugt davon, dass indexbasierte Investments im Bereich Nachhaltigkeit das Gleiche bewirken werden, was sie für Anleihen und Aktien bewirkt haben. Bis vor Kurzem waren nachhaltige Anlagestrategien fast ausschließlich im Rahmen aktiv gemanagter Strategien mit hohen Gebühren oder in individuellen Mandaten erhältlich. Global betrachtet liegt die durchschnittliche Gebühr eines aktiv gemanagten nachhaltigen Publikumsfonds fünf Mal so hoch wie bei den nachhaltigen iShares ETFs.

Nachhaltige Auswahl für jedes Portfolio – Indexbasierte Strategien ermöglichen Anlegern eine größere Auswahl, um ihre Gesamtportfolios mit nachhaltigen Fonds zu bestücken. Nachhaltige Indizes erlauben Anlegern, Sektoren und Branchen herauszufiltern, die ESG-Ratings ihrer Portfolios zu verbessern oder in spezifische Anlageergebnisse zu investieren.

Philipp Hildebrand, Vice Chairman bei Blackrock sagt: „Es ist eine umfassende Neupositionierung in Richtung nachhaltiger Anlagestrategien im Gange, die sich weiter beschleunigen wird. Wie robust die Renditen nachhaltiger Strategien sich in den aktuellen Marktumschwüngen verhalten, ist bemerkenswert und ermöglicht bessere Portfolioergebnisse. Dies wird dem Interesse an nachhaltigen Portfoliobausteinen weiteren Auftrieb geben. Indexbasierte Lösungen erlauben, nachhaltige Kriterien in großem Umfang weltweit in Portfolios von Wealth-Managern und institutionellen Investoren einzubeziehen. Und das ist erst der Anfang.“

