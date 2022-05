Holz ist knapp und teuer - lohnt sich jetzt ein Investment in einen ETF?

Nicht nur die Preise für Öl und Gas schießen derzeit durch die Decke – auch Holz wird immer teurer. Nicht nur die Baubranche leidet unter dem Mangel – auch das Papier wird langsam knapp. Lohnt sich also ein Investment in eine Branche, von der wir täglich in vielfacher Form Gebrauch machen?

Die Forstwirtschaft gehört zu den ältesten Gewerben der Welt. Spätestens seit der Altsteinzeit wurde Holz von Menschen nicht nur als Brennstoff, sondern auch als Werkzeug, Baumaterial und Waffe genutzt. Und auch Tiere setzen Holz ein – Vögel und Biber sind nur zwei Beispiele. Holz ist mehr als ein einfacher Rohstoff. Wälder sind Lebensraum und haben enormen Einfluss auf Mensch und Natur.