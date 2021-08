Ich zeige mein ETF-Portfolio – das ist das Besondere an meiner Investmentstrategie

Meine Fehler – auch Irrwege führen zum Ziel

Ich musste erst erfahren, wie ist nicht geht, um erfolgreich zu investieren. Irgendwann Mitte der 1990er Jahre bin ich im Supermarkt an einem Zeitschriftenständer hängengeblieben und habe mir ein Börsenmagazin mitgenommen. Wenig später hatte ich ein Abo und ein Depot. Nein, keine App. Papierformulare am Sparkassenschalter waren auszufüllen.

Die Hürde anzufangen, sie lag viel höher als heute. Aber zocken, das ging auch damals schon. Also wurden neben ein paar Blue Chips wie Daimler (WKN: 710000) jede Menge Hoffnungsträger gekauft. Die Geheimtipps, die komischerweise gar nicht so geheim waren, weil jeder von ihnen sprach.

Biotech, Medienunternehmen, ein Nanotech-Fonds, ein Japan-Fonds, E-Commerce-Titel, ja sogar ein Unternehmen, welches Röhrenmonitore reparierte, sind in mein Depot gewandert. Buy and Hold? Indexfonds? Was ist das? Die Positionen wanderten rein und wieder raus, wurden nachgekauft und manchmal auch wertlos. Das alles zu hohen Kosten.

Die Fondsgesellschaften erhoben einen satten Ausgabeaufschlag, dazu kamen Managementgebühren von ca. 2% pro Jahr. Selbst die Depotführung war nicht kostenlos. Irgendwann häuften sich auch die Verluste durch das planlose Trading. Kein guter Start.

Was jetzt? Neuemissionen waren en vogue, ja sogar Thema in der Berufsschule. Bloß kam man nicht so einfach ran an die neuen Highflyer. Die Börsengänge von Unternehmen, die keine Gewinne machten, aber fancy Namen hatten, waren vielfach überzeichnet.

Zwei meiner Mitschüler und ich legten ein Gemeinschaftsdepot an, mittlerweile bei einer der ersten Onlinebroker. Bevor wir aber die erste Zuteilung bekamen, war die Party vorbei. Der Neue Markt war Geschichte. Für mich war er ein Lehrer. Ich habe ihn gut bezahlt und er hat mir viel gegeben.