Ihre Stimme für die ETP-Awards 2020

Die Oscars der Finanzbranche sind zurück: die ETP-Awards 2020. Sicher fragen Sie sich: Ist ein solches Event in der aktuellen Situation rund um die Coronapandemie überhaupt möglich? Die Antwort: Ja! Nur eben anders als gewohnt.

Am 13. November 2020 ist es wieder so weit. Dann werden zum zwölften Mal die ETP Awards vergeben. Jedoch wird unser Event in diesem Jahr etwas anders ablaufen als sonst. 2020 markiert den Beginn eines gänzlich neuen Veranstaltungskonzepts. Die Erfolge der ETF Branche werden diesmal nicht nur an einem, sondern an fünf Tagen zelebriert.

ETP-Awards 2020: Was wird in diesem Jahr geboten?

Das Extra-Magazin veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Börse Stuttgart vom 9. November bis 13. November 2020 eine digitale ETF-Themenwoche. Anleger und Branchenvertreter können sich auf eine aufregende Woche mit exklusiven Webinaren zum Thema Sparen mit ETFs und vielen weiteren Highlights freuen. Den Abschluss unserer mehrtägigen Veranstaltung bildet ein spannender Preisträger-Talk inklusive kleiner Verleihungszeremonie.

Weitere Informationen zur ETF-Themenwoche sowie Anmeldemöglichkeiten zu unseren Webinaren und allen weiteren Veranstaltungen finden Sie unter: www.etp-award.de

Neben zahlreichen anderen Medienpartnern wird der ETF-Themenwoche mit Onvista – Mein Finanzportal ein starker Premiumpartner zur Seite stehen. Außerdem mit dabei sind: