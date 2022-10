Im Kampf gegen Plastik - was kann die Aktie von Carbios?

Es ist nicht nur der Plastik-Müll, den wir weltweit produzieren. Auch Fast Fashion, günstige Mode aus Kunstfasern, belastet das Klima. Carbios will das Recycling revolutionieren. Partner wie Puma oder Patagonia machen mit. Die Aktie ist jedoch erheblich gefallen.

Modetrends schnell und günstig zu folgen – nie war es einfacher als heutzutage. Doch ein Teil der günstigen Kleidung besteht zur Hälfte aus Polyester. Und Kleidung mit Polyester-Anteil braucht bis zu 200 Jahre, um zu zerfallen. Recycling gibt es, aller es funktioniert mechanisch oder chemisch und reicht nicht aus, weil zu wenig recycelt werden kann. Carbios aus Frankreich setzt auf Biorecycling: Das Unternehmen verarbeitet Textilabfälle zu neuen Polyestern gleicher Qualität.

Dabei wird mittels eines Enzyms PET, also Kunststoff, der aus Erdöl besteht, in seine einzelnen Bestandteile zerlegt. Die werden dann zur Herstellung neuer Kunststoffe verwendet. Erstmals soll es mit dem Verfahren möglich sein, Polyester sprich PET, zu recyceln. Vorteil ist, dass mit dem Verfahren Polyester viel häufiger recyceln kann als nur zwei- bis dreimal wie noch derzeit. Verschiedene Unternehmen haben sich zusammengeschlossen, um diese Technologie in der Industrie durchzusetzen, darunter L’Oréal, Nestlé Waters und PepsiCo, um Verpackungen zu recyceln. Neu dabei sind On, Patagonia, Salomon und Puma, um Textilien der Kreislaufwirtschaft zurückzuführen.