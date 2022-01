Immer mehr Deutsche werden zu Aktionären – bist du auch schon an der Börse?

Die Deutschen treibt es an die Börse. Das ist eine gute Nachricht. Wenn du auch damit liebäugelst, dann sind ETFs die erste Wahl.

Mehr als zwölf Millionen Deutsche waren im vergangenen Jahr in Aktien, Aktienfonds oder ETFs investiert, wie die jüngst veröffentlichten Aktionärszahlen des Deutschen Aktieninstituts zeigen. Die genaue Zahl liegt bei 12,1 Millionen, was dem dritthöchsten Stand der Erhebungen entspricht. „Die Menschen in Deutschland setzten auch 2021 weiter auf Aktien und Aktienfonds. Das Vertrauen in Aktien ist ungebrochen. Nach dem starken Anstieg im Jahr 2020 haben sich die Aktionärszahlen auf hohem Niveau stabilisiert. Rund jeder Sechste ist am Aktienmarkt engagiert. 2021 war also erneut ein gutes Jahr für die Aktienkultur in Deutschland“, sagt Christine Bortenlänger, Geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts.