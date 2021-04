In dieser Region werden Aktien am stärksten vom Ende der Pandemie profitieren

Die Pandemie hat die Welt noch immer im Griff. Doch im zweiten Quartal wird vieles besser. Eine Region, die zuletzt schlechter performt hat als andere, dürfte besonders stark von der Erholung profitieren.

Während in China und auch in den USA die Normalität schon nah ist, dauert es in Deutschland und Europa ein wenig länger, die Pandemie zu vertreiben. Das wird sich auch in der Entwicklung der Wirtschaft niederschlagen, glaubt Deutsche-Bank-Chefstratege Ulrich Stephan.

„Die USA stimulieren in die Erholung, China arbeitet an den Kapazitätsgrenzen und Europas Wirtschaft sollte im Sommer aufholen. Denn die vom Lockdown geplagten Volkswirtschaften Europas haben erhebliches Nachholpotenzial, insbesondere im Servicesektor. 75 Prozent der europäischen Wirtschaftsleistung (BIP) gehen auf Dienstleistungen zurück; Reisen und Tourismus stehen für 9,1 Prozent des BIP und für knapp zehn Prozent der Jobs. Die Chancen für eine Verbesserung der Impfsituation stehen besser als gedacht: Laut Schätzungen der Deutschen Bank sollte Europa im zweiten Quartal mit rund 350 Millionen Impfdosen fast zu den USA aufschließen können“, so der Marktkenner. Was bedeutet das also für Anleger?