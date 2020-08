Es ist an der Zeit für ein Dankeschön bei all unseren Lesern. Dank Ihnen setzen wir bereits seit 2008 unsere Vision in die Tat um: Anlegern dabei zu helfen, ihr Geld optimal mit ETFs anzulegen. Nun sind wir nominiert für einen Preis.

Eigentlich ist es nicht unsere Art. Eigentlich stellen wir uns bei extraETF in einem Text auf unserem Portal nicht selbst in den Vordergrund. In diesem Fall machen wir jedoch eine Ausnahme. Weil wir nämlich ein Anliegen haben. Eines, das uns wichtig ist. Und deswegen wenden wir uns in diesem Text ganz gezielt an Sie! Denn: Wir sind nominiert für den Finanzblog Award 2020 – und darauf sind wir mächtig stolz!

Der Award, der von der Comdirect vergeben wird, ist hier im deutschsprachigen Raum einer der wichtigsten in der Finanzszene – und Sie können uns unterstützen. Und zwar mit Ihrer Stimme! Voten Sie hier für extraETF.com und zeigen Sie, dass Sie unser Angebot rund um die Geldanlage mit ETFs zu schätzen wissen.