Innovativer Rohölindex soll Anleger besser schützen

Ein neuer und exklusiver Index soll Wisdomtree-WTI-Anleger besseren Schutz vor negativen Ölpreisen bieten. Erfahren Sie alles Wissenswerte dazu.

Wisdomtree gibt nach einer Abstimmung der Wertpapierinhaber eine Änderung des dem WisdomTree WTI Crude Oil ETC (WKN: A0KRKU) zugrundeliegenden Index bekannt. Die Index-Änderung wurde am 4. August 2020 abgeschlossen und exklusiv für Wisdomtree umgesetzt.

Der Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Excess Return Index ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Wisdomtree und Bloomberg. Dieser Index verfolgt das Ziel, den extremen Bedingungen auf dem WTI-Rohölmarkt standzuhalten. Der Index bildet die Performance eines gleichgewichteten Korbs von drei WTI-Crude-Öl-Future-Kontrakten ab und wird monatlich an die ursprüngliche Gewichtung angepasst.

Alexis Marinof, Leiter von Wisdomtree in Europa, meint dazu: „Crude ist damit das größte und liquideste Öl-ETC in Europa. Wisdomtree hat sich verpflichtet, die beste Erfahrung im Bereich Öl-Investment sicherzustellen. Wir haben gerade eine Periode beispielloser Marktvolatilität durchlebt, mit negativen Preisen in WTI-Kontrakten und bislang noch nie dagewesenen Turbulenzen auf den Märkten.“