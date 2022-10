Jennifer Fizia

29. September 2022 Porsche AG erfolgreich an der Frankfurter Börse gestartet

1996 legte die Deutsche Telekom einen fulminanten Start an der Börse hin – in den vergangenen 26 Jahren der größte in Deutschland. Mit dem heutigen Tag wird das Telekommunikationsunternehmen beinahe überholt – von einem Boliden, der das Herz von Autofans weltweit höher schlagen lässt. Porsche ist da.