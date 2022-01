Inflation: Drücken die Notenbanken nun unsere ETFs ins Minus?

Die Inflation steigt, die Leitzinsen sind noch immer im Keller. Kann das so weitergehen? Die Notenbanken werden wohl ihre ultra-lockere Geldpolitik beenden. Wie können sich ETF-Anleger darauf vorbereiten?

Die Verbraucherpreise ziehen kräftig an. Vor allem die steigenden Energiepreise verpassen der Inflation einen gewaltigen Schub. Vor allem deswegen sehen sich immer mehr Notenbanken dazu gezwungen, den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik anzudenken. Dieser Prozess – Tapering genannt – dürfte zunächst mit einem schrittweisen Ausstieg aus den Aufkaufprogrammen für Anleihen beginnen. Danach sind mittelfristig auch Zinsanhebungen durchaus denkbar.

Da sich Konjunkturindikatoren immer auf die Vergangenheit beziehen und die Wirtschaft nach der Corona- Krise noch immer in einer schwierigen Situation ist, könnte es im Rahmen des Taperings zu Verwerfungen an den Märkten kommen. Das sieht auch Lewis Grant, Senior Global Equities Portfolio Manager bei Federated Hermes so: „Ein Taper-Tantrum-Szenario liegt in der Luft, also eine heftige Marktreaktion. Eine Verschärfung der Geldpolitik ist jedoch unvermeidlich, und die anhaltende Inflation erhöht nur den Druck.“ Als Taper Tantrum gingen die heftigen Ausverkäufe der Märkte im März 2013 in die Geschichtsbücher ein, nachdem die US-Notenbank die Anleihenkäufe reduziert hatte. Auch heute stehen die Kurse vieler ETFs unter großem Druck.