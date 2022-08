Inflation frisst Kaufkraft: Das solltest du mit deinem Sparplan tun

Inflation steigt weiter

Ende des Monats läuft das 9-Euro-Ticket aus, auch der Tankrabatt entfällt ab September. Dafür kommt im Oktober die Gasumlage – und viele Experten rechnen damit, dass die Inflationsrate dann möglicherweise die 10-Prozent-Hürde erreicht. Für viele Haushalte ist die Situation bereits jetzt stark belastend, denn die Löhne sind nicht im selben Tempo – oder gar nicht – gestiegen. Wer vorher gerade so durch den Monat kam, muss jetzt an allen Ecken und Enden sparen. Doch auch für den Mittelstand könnte es nun unbequem werden. Bereits jetzt zeigt sich laut dem DSGV, dass immer mehr Kundinnen und Kunden ihr Girokonto überziehen, um Engpässe kurzfristig auszugleichen. Der Rahmen des Dispos würde außerdem deutlich weiter ausgeschöpft.

Müssen Menschen immer noch mehr Geld in die Hand nehmen, um ihre normalen Ausgaben zu tätigen, so fehlt dieses Geld am Ende für die Vorsorge. Noch profitieren viele von dem, was sie während der Corona-Lockdowns sparen konnten. Doch diese Reserven schmelzen gerade nur so dahin. Laut Andreas Martin, Vorstand des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), lag die Sparquote 2020 in der Spitze bei 16 Prozent. Für 2022 erwartet er „eine Rückkehr auf das Vorkrisenniveau von elf Prozent“.