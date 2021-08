Inflation so hoch wie seit 13 Jahren nicht mehr – dieser ETF bietet Schutz

Die Inflation in Deutschland liegt bei fast 4 Prozent. Das Thema wird für Anlegerinnen und Anleger immer ungemütlicher. Spezielle ETFs bieten einen eingebauten Inflationsschutz.

Die Inflation zieht aktuell deutlich an. In Deutschland liegt sie mit 3,8 Prozent so hoch wie seit 13 Jahren nicht mehr. In der Eurozone sieht es insgesamt nicht ganz so schlimm aus, aber auch hier hat die Europäische Statistikbehörde Eurostat gerade ihre Schnellschätzung veröffentlicht, wonach die Inflationsrate im Euroraum bei 2,2 Prozent liegt. In den USA ist die Inflation im Juni dieses Jahres auf den höchsten Stand seit 2008 gestiegen. Anleger, die sich Sorgen um die hohe Teuerung machen, können ihr Depot mit inflationsindexierten Anleihen-ETFs anreichern und absichern.

Das Phänomen scheint nicht nur vorübergehender Natur zu sein. Die Juni-Daten zur Inflationsentwicklung in den USA zeigen, dass die Welle nicht abebbt. Im Gegenteil: sie wird mächtiger. Mit 5,4 Prozent zum Vorjahr fiel der Anstieg der Verbraucherpreise in den USA im Juni den vierten Monat in Folge stärker aus als im jeweiligen Monat zuvor. Auch ohne die volatilen Energiepreise stieg die Kernteuerung unerwartet kräftig.