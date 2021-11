Inflation: Warum Anleger gerade jetzt auf Gold setzen sollten

Die Goldhausse der 2000er-Jahre fand ebenfalls in einem Umfeld statt, in dem der Realzins auf bis zu minus vier Prozent abtauchte. Derzeit bewegt sich der Realzins bei etwa minus 2,5 Prozent. Erhöhen die Notenbanken die Zinsen nicht, was wahrscheinlich ist, und/oder verstetigt oder erhöht sich die Inflation, wird der Realzins noch weiter sinken. Dies sollte dem Edelmetall Rückenwind geben.

Gold ist gerade günstig

Gold ist aktuell relativ günstig. Nach der starken Hausse 2019/2020 korrigiert der Preis seit über einem Jahr. Diese Korrektur hält sich preismäßig absolut im Rahmen der Erwartungen und zermürbt die Anleger vor allem durch ihre Dauer und nicht die Dimension der Kursverluste. Dass das Edelmetall prozentual relativ wenig nachgibt, ist in unseren Augen ein Zeichen der Stärke.

Stabilisator fürs Portfolio

Gold ist ein Wertspeicher, dessen Preis oft ansteigt, wenn es an den Aktienmärkten zu knirschen beginnt. Mit einer langfristigen Orientierung lohnt es daher, das Edelmetall in Zeiten der Schwäche einzusammeln – also, wenn die Aktienbörsen wie jetzt einen Lauf haben. Dann kann es seine Wirkung als Stabilisator im Portfolio entfalten, wenn Dax, Nasdaq & Co. eine Verschnaufpause einlegen. Und irgendwann wird was wieder der Fall sein.

Über den Autor: Stephan Albrech

Stephan Albrech ist Vorstand der Albrech & Cie Vermögensverwaltung AG in Köln