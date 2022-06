Inflation, Zinswende, Krieg: Wie geht es weiter am Aktienmarkt?

Die hohe Inflation, der Krieg in der Ukraine und die Zinswende: Diese Themen bestimmen derzeit nicht nur die öffentliche Diskussion, sondern bewegen uns alle auch privat. Wo stehen wir aktuell, wie geht es in den kommenden Monaten weiter am Aktienmarkt?

Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie für Deutschland, Schweiz, Österreich und Osteuropa bei BlackRock, hat im Podcast mit Markus Jordan darüber gesprochen, was die Märkte aktuell bewegt und wie sich die Lage entwickeln könnte. Dabei haben die beiden Experten auch rekapituliert, wo wir noch vor einem halben Jahr standen und wie schnell die Lage seit damals gedreht hat. Drei Punkte waren dabei wesentlich.