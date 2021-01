Zahlreiche Ökonomen warnen, die Geldschwemme der Notenbanken könnte langfristig die Preise in die Höhe treiben. Für diesen Fall können Sie vorsorgen. Hier erfahren Sie alles, was Sie über inflationsgeschützte Anleihen wissen müssen.

Die global steigende Staatsverschuldung schürt unter Privatanlegern Ängste, dass die Inflation in den kommenden Jahren deutlich ansteigen könnte. Die Covid-19-Pandemie hat nicht für Entlastung gesorgt – ganz im Gegenteil.Die Notenbanken pumpen weltweit Billionenbeträge in die Märkte, um die anhaltenden Krisenherde zu beruhigen. Gelingt es aber nicht, diese Liquidität in den kommenden Jahren auf ein Normalmaß zu reduzieren und die Staatsverschuldung zurückzufahren, droht langfristig ein starker Anstieg der Inflation.

Ein Ansteigen der Inflationsraten ist für Inhaber von festverzinslichen Wertpapieren keine gute Nachricht. Bei gleichbleibenden Zinszahlungen sinkt dann nämlich der reale Ertrag ihrer Geldanlage. Eine Alternative bieten inflationsgeschützte (oder inflationsindexierte) Anleihen, bei denen sich die Rückzahlung an der Inflationsrate orientiert.