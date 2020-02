Mit mehr als neun Millionen Privatkunden gilt die ING (► Zum Testbericht) als Deutschlands größte Privatbank. Bisher konnten ING-Kunden rund 370 ETFs im Rahmen eines Sparplans besparen. Seit Februar 2020 hat die Privatbank ihre ETF-Sparplanpalette umfassend erweitert. Der Ausbau des Angebots betrifft sowohl die gebührenfreien wie auch die gebührenpflichtigen ETF-Sparpläne.

Demnach finden ING-Kunden ab sofort über 700 sparplanfähige ETFs vor – rund 200 ETF davon sind gebührenfrei in der Ausführung. Damit hat sich das Angebot an Sparplänen beinahe verdoppelt, das Angebot an kostenlosen ETF-Sparplänen mehr als verdreifacht. Unter den neuen ETFs befinden sich hauptsächlich Produkte von Invesco, Amundi und Lyxor. Doch auch die bislang angebotenen Aktionsprodukte bzw. ETF-Sparpläne von Templeton und iShares stehen den Kunden der ING weiterhin zur Verfügung, wie das Unternehmen mitteilt.