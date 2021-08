Gary Buxton, Head of EMEA ETFs and Indexed Strategies bei Invesco sagt: „Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt mögen in vielen Dingen nicht einer Meinung sein, aber sie sind sich einig im Kampf gegen den Klimawandel. Mit dem Ziel, in den nächsten Jahrzehnten Netto-Null-Emissionen zu erreichen, sehen die Pläne der Regierungen der USA, des Vereinigten Königreichs, der EU und Chinas alle eine beträchtliche Steigerung ihrer Kapazitäten zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien vor. Ihre ehrgeizigen Pläne werden realistisch, wenn man die wirtschaftlichen Aspekte betrachtet, denn die Solarenergie ist auf dem besten Weg, bald der preiswerteste Strom der Geschichte zu werden.“

Richard Asplund, Geschäftsführer von MAC Solar Index: „Wir arbeiten seit 13 Jahren mit Invesco zusammen und freuen uns, dass sie unseren Solarindex für Anleger in Europa zugänglich machen. Die Indexmethodik ist im Wesentlichen dieselbe wie bei der Erstellung des Index im Jahr 2008. Er ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung von Unternehmen in der Solarenergiebranche weltweit mit einem diversifizierten Engagement in allen Solartechnologien, der gesamten Wertschöpfungskette und den dazugehörigen Solaranlagen abbildet. Die größte Veränderung hat sich in unserem Universum vollzogen. Solar-Tracking-Systeme zum Beispiel gibt es schon seit Jahrzehnten, aber die Unternehmen tauchen erst jetzt in unserem Index auf, da die Technologie immer kostengünstiger wird.“

Der MAC Global Solar Energy Index konzentriert sich auf Unternehmen, die einen Großteil ihres Umsatzes aus a) der Herstellung von Solarstromanlagen, einschließlich Tracking-Systemen, Wechselrichtern, Batterien und anderen Energiespeichersystemen; b) der Zulieferung von Rohstoffen, Komponenten oder Dienstleistungen an Solarproduzenten oder -entwickler; oder c) der Installation, Entwicklung, Integration, Wartung oder Finanzierung von Solarstromsystemen. Der Index ist nach der modifizierten Marktkapitalisierung gewichtet, die das Gewicht jedes Unternehmens auf der Grundlage des Anteils seiner Einnahmen aus dem Solargeschäft anpasst.

Chris Mellor, Head of EMEA ETF Equity and Commodity Product Management bei Invesco: „Indem wir diesem Index folgen, wird unser ETF weltweit in Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette der Solarbranche investieren, wobei wir den Schwerpunkt auf Unternehmen legen, die bedeutende Einnahmen aus solarbezogenen Aktivitäten erzielen. Reine Solarunternehmen werden stärker gewichtet, während Unternehmen, die weniger als ein Drittel ihrer Gesamteinnahmen mit Solarenergie – oder fossilen Brennstoffen – erwirtschaften, ganz herausgenommen werden. Die im ETF vorhandenen Aktien müssen außerdem strenge Anforderungen an Liquidität, Handelbarkeit und Governance erfüllen.“

Der neue ETF folgt auf den Anfang des Jahres aufgelegten Invesco Global Clean Energy UCITS ETF. Invesco betrachtet diese auf saubere Energie fokussierten ETFs als wichtige Bestandteile seines Engagements, verantwortungsvolle und nachhaltige Lösungen für Investoren zu liefern. Invescos 15 ESG-orientierte OGAW-ETFs verwalten ein Vermögen von rund drei Milliarden US-Dollar.