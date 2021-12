Invesco bietet ETFs mit Ausrichtung auf die Klimaziele nach dem Pariser Abkommen

Pariser Abkommen: So sehen die neuen ETFs aus

Die Invesco-ETFs zielen darauf ab, den MSCI-Indizes nachzubilden, die darauf ausgerichtet sind, transitorische und physische Klimarisiken zu mindern und Anlagechancen zu nutzen, die sich aus der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft ergeben. Die Indizes sind auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens ausgerichtet und wenden breite Ausschlusskriterien an. Die nach Anwendung der Ausschlusskriterien verbleibenden Komponenten werden so optimiert, dass die Kohlenstoffintensität auf ein Niveau reduziert wird, das mit einem Erwärmungspfad von 1,5°C vereinbar ist. Die Gewichtung von Unternehmen, die Risiken des Klimawandels ausgesetzt sind, wird reduziert, und die Gewichtung von Unternehmen, die am stärksten von der Klimawende profitieren könnten, maximiert. Der Tracking Error gegenüber dem MSCI-Standardindex wird minimiert.

Pariser Abkommen: Das sagen die Macher dazu

„Unternehmen spielen eine Schlüsselrolle bei den weltweiten Bemühungen um eine Verlangsamung der globalen Erwärmung. Sie werden ihren CO 2 -Fußabdruck reduzieren müssen. Außerdem werden viele Unternehmen Produkte und Dienstleistungen anbieten, die uns allen helfen, unsere Klimabilanz zu verbessern. Diese neue ETF-Familie bietet Investoren effizienten Zugang zu Unternehmen mit verminderten Klimarisiken und eine Partizipation an den Chancen der Klimawende. Gleichzeitig erfüllt sie auch breiter gefasste ESG-Ziele“, sagt Gary Buxton, Head of EMEA ETFs and Indexed Strategies bei Invesco.

Tipp: Du bist auch angetan von der Idee der nachhaltigen Geldanlage? Kein Problem, Nachhaltigkeit ist längst ein großes Thema. Hier findest du eine Auflistung von Nachhaltigkeits-ETFs.

Chris Mellor, Head of EMEA Equity and Commodity ETF Product Management bei Invesco, ergänzt: „Wir sind der Meinung, dass diese neuen ETFs Investoren einen wirklich differenzierten Aktienkernbaustein für ihr Portfolio bieten. Verantwortungsbewusst anlegende Investoren haben nicht die gleichen Ziele und Prioritäten und das von uns entwickelte Lösungsangebot soll den unterschiedlichen Anforderungen der Anleger gerecht werden. Diese ETFs zielen auf eine gute Balance zwischen spezifischen Klimazielen und breiter gefassten ESG-Zielen an. Dabei entspricht ihr Risiko-Rendite-Profil dem, was die meisten Anleger von einem Kernportfoliobaustein erwarten würden.“

Invesco bringt neue ETFs mit strengen ESG-Kriterien und Ausrichtung auf die Klimaziele des Pariser Abkommens an den Markt

