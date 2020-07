Invesco mit währungsgesichertem Gold-ETC

Wechselkurse spielen eine Rolle

Wechselkursschwankungen können wesentliche Auswirkungen auf Anlageergebnisse haben. Auf US-Dollar-Basis stieg der Goldpreis in den ersten sechs Monaten des Jahres um 16,7 Prozent – umgerechnet in britische Pfund verteuerte sich Gold im gleichen Zeitraum dagegen um 23,7 Prozent.

Chris Mellor, Leiter ETF Equity and Commodity Product Management bei Invesco, sagt: „In diesem Jahr haben viele Investoren den Wunsch geäußert, an der Entwicklung des Goldpreises zu partizipieren, ohne dafür das mit einem US-Dollar-Investment verbundene Währungsrisiko in Kauf nehmen zu müssen. Diesen Investoren können wir jetzt währungsgesicherte Versionen (GBP und EUR) des Invesco Physical Gold ETC, unseres größten ETPs in Europa, bieten.“

Die währungsgesicherte Gold-ETC-Varianten

Der Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC zielt darauf ab, die Performance des Goldpreises abzüglich der jährlichen Gebühr und Absicherungskosten nachzubilden. Der Fonds ist mit einem Währungssicherungsmechanismus ausgestattet, um das Währungsrisiko zu minimieren. Die Abwicklung der Hedgingkosten und Neubewertung des Währungssicherungsmechanismus nach dem Marktwert (Mark-to-Market) erfolgt täglich durch den Kauf oder Verkauf von physischem Gold an Stelle von Barmitteln. Im Interesse der Investoren wird so gewährleistet, dass der ETC stets voll in Gold investiert bleibt.

Die Euro-Variante hört auf den Namen Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC (WKN: A28QBG). Hierüber ist eine Euro-Absicherung möglich.

Verwahrung der Goldbarren

Investments in den ETC werden für den Kauf von Goldbarren verwendet, die in Einzelverwahrung gehalten und sicher im Tresor der J.P. Morgan Chase Bank in London verwahrt werden. Der ETC wendet eine „Swing Bar“-Methode an, was bedeutet, dass die vom Fonds gehaltenen Goldbarren mindestens dem Gesamtwert des angelegten Vermögens entsprechen. Invesco strebt an, nur Goldbarren zu halten, die den seit 2012 geltenden LBMA-Leitlinien zur verantwortlichen Beschaffung von Gold entsprechen.