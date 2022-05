Invesco: Zwei neue China-ETFs und Neuzugang im deutschen ETF-Team

Hochwertige Aktien und Swapkontrakte

Der Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF bildet den Wert eines S&P Index ab, welcher die 300 größten Aktien am A-Aktien-Markt umfasst. Der Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF zeichnet die Performance eines Index nach, der sich aus den nächstgrößten 500 Aktien zusammensetzt. Beide Indizes enthalten ausschließlich Aktien von Unternehmen mit Sitz in Festlandchina, die in Renminbi an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden. Beide Indizes schließen außerdem Unternehmen aus, die auf der Sanktionsliste des US Office of Foreign Assets Control („OFAC“) stehen.

Beide ETFs enthalten hochwertige Aktien und schließen Swapkontrakte mit einer oder mehreren großen Investmentbanken ab. Bei den Wertpapieren handelt es sich in der Regel nicht um dieselben Titel wie im Index, aber um Titel, von denen erwartet wird, dass sie eine positive Anlagerendite für den ETF erzielen. Die Swaps sollen eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexrendite ermöglichen.

Bereits 2021 hat Invesco mit dem Invesco China All Shares Stock Connect UCITS ETF (WKN: A2P8EJ) und dem Invesco China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (WKN: A3CMY8) zwei ETFs mit China-Schwerpunkt aufgelegt.

Verstärkung für das deutsche ETF-Team

Invesco baut außerdem sein deutsches ETF-Team weiter aus. Seit Anfang April ist Simon Werkheiser mit an Bord und betreut als Senior Institutional ETF Sales Manager von Frankfurt aus institutionelle Kunden. Er wird sich vor allem auf den weiteren Ausbau des Geschäfts mit Anleihe-ETFs und Multi-Asset Lösungen sowie börsengehandelten Fonds mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit konzentrieren.