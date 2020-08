ETFs zum Investieren in Dividenden ETFs

Das Risiko von Dividenden-ETFs

Vorrangig sind es die großen Konzerne mit stetigem Cashflow, wie Unternehmen aus der Pharma- oder Konsumgüterindustrie, die stetige Dividenden zahlen. Sie haben etablierte Geschäftsmodelle und fahren mit ihren Produkten, die am Markt gut etabliert sind, stetige Gewinne ein.

Wachstumsunternehmen, die ihre Gewinne für die weitere Expansion nutzen, finden sich nicht in Dividendenindizes. Die IT-Branche ist hierfür ein Beispiel. Meist verbinden Anleger deshalb eine Dividendenstrategie mit einem konservativen Investment. Tatsächlich zeigen Dividenden-ETFs in der Vergangenheit geringere Schwankungen auf, als nicht-Dividenden ETFs.

Tipp: So bauen Sie sich ein ETF-Weltportfolio mit Dividendenaristokraten.

In der jüngeren Vergangenheit stimmt das allerdings nicht mehr zwingend. Gerade die Coronakrise zeigt, wie anfällig „alte“ Geschäftsmodelle sein können. Folgerichtig, dass der MSCI World Index mit seiner großen Gewichtung in IT-Unternehmen wie Apple, Microsoft und Amazon zuletzt deutlich besser abschnitt als der Welt-Dividenden-Index.

Ein weiteres Risiko ergibt sich daraus, dass viele Indizes relativ neu sind. So lässt sich ihre Entwicklung im Verlauf der Jahre noch nicht wirklich nachvollziehen und es kann schwierig sein, verlässliche Vergleichswerte zu finden. Die Auswahl, wann eine Aktie in einen Dividendenindex aufgenommen wird, erfolgt nach bestimmten Regeln. Diese werden von den Indexanbietern eigenständig aufgestellt. Beim High Dividend Yield Index werden die Aktien, die zum Index gehören sollen, vom Anbieter Morgan Stanley Capital International (MSCI) nach den folgenden Kriterien ausgesucht:

Ausschüttungen müssen in den vergangenen zwölf Monaten um 30 Prozent höher als der Durchschnitt gewesen sein.

Bevorzugt werden Gesellschaften mit nachhaltiger beziehungsweise konstanter Dividendenrendite.

MSCI überprüft die Indexzusammensetzung zweimal pro Jahr, tauscht bei Bedarf Unternehmen aus, nimmt neue Gesellschaften auf und justiert die Gewichtung.

Gelassener auf Kursschwankungen reagieren

Ein Vorteil von ausschüttenden Dividenden-ETFs, der auf der Hand liegt, ist der regelmäßige Kapitalfluss. Anleger können ein passives Einkommen mit Dividenden erzielen, ohne dass sie etwas dafür tun müssen und ohne Transaktionskosten auszulösen. Und es gibt noch einen weiteren, oft übersehene Vorteil, der mit der Psychologie der Anleger zusammenhängt.

Tipp: Mit diesem iShares-Musterportfolio erzielen Sie regelmäßige Erträge mit Dividenden.

Da die Gewinne zum Großteil automatisch durch die Dividendenausschüttungen entstehen, ist ein Hin-und-Her Handeln nicht notwendig. Dividenden-Anleger haben einen längeren Zeithorizont, was gerade in Krisen hilft, um am Ball zu bleiben. Leider sehen viele unerfahrene Anleger in Krisenzeiten nur, dass Ihr Depot an Wert verliert und verkaufen panisch, während Dividenden-Anleger weiter ihre Dividenden kassieren und womöglich gelassener auf zwischenzeitliche Kursverluste schauen.

Wer einen Dividenden-ETF primär zur Altersvorsorge nutzt und in der Investitionsphase nicht auf regelmäßige Ausschüttungen angewiesen ist, sollte ein thesaurierendes Produkt wählen. Dann fließen die Dividendenzahlungen automatisch wieder zurück ins Anlagevermögen und können dort für höhere Kursgewinne sorgen. Angenehmer Nebeneffekt: Mit dem höheren Anlagevolumen steigen später logischerweise die Dividendenzahlungen, da mehr Kapital zum Kauf von ETFs zur Verfügung steht.