Investieren mit Aktien: Sind Sparpläne das neue Sparbuch unserer Zeit?

Sparer profitieren vom Durchschnittskosten-Effekt

Auch der Cost-Average-Effekt, der Durchschnittskosten-Effekt, sorgt dafür, dass der Anleger langfristig profitiert. Die Kurse der Aktien unterliegen Schwankungen, und so kaufen Anleger für einen fixen Sparbetrag mal zu hohen Kursen und mal zu niedrigen Kursen. Bei steigenden Kursen erhält man zwar weniger Anteile. Dafür erhöht sich der Wert, der zuvor investierten Anteile.

Bei sinkenden Kursen investiert man hingegen in entsprechend mehr Anteile, was langfristig dazu führt, dass man bei Kurserholung und steigenden Finanzmärkten überproportional profitiert. Somit kann sich der Anleger selbst in krisengeschüttelten und unruhigen Börsenphasen beruhigt zurücklehnen und profitieren.

Gerade für den Privatanleger, der sich nicht täglich mit den Finanzmärkten auseinandersetzen möchte, ist der Automatismus ein kostengünstiges und zeitsparendes Unterfangen. Man entscheidet sich einmal für einen Fonds oder ETF und lehnt sich zurück. Dabei genießt man absolute Flexibilität. Wenn sich die persönliche Situation ändert, kann man die Sparrate reduzieren, erhöhen oder gar aussetzen. Auch die Auswahl des Finanzinstrumentes kann der Marktsituation angepasst werden.