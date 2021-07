Investieren zu Höchstständen – darum spielt Timing keine Rolle

Wie funktionieren Timing-Strategien?

Anleger, die auf Basis von Timing-Strategien investieren, orientieren sich bei der Bestimmung des optimalen Kauf- oder Verkaufszeitpunktes an den Chartbewegungen eines Wertpapiers. Es existieren verschiedenste Chartformationen, die Anwender dieser Methoden als Signale zum Kauf oder Verkauf werten. Diese Form der Wertpapieranalyse nennt sich im Fachjargon „Technische Analyse“ und wird überwiegend von Daytradern verwendet. Das sind Anleger, die Wertpapiere hin-und-her handeln, um kurzfristige Kursgewinne zu realisieren. Gerade in volatilen Zeiten neigen immer mehr Investoren zu Daytrading-Aktivitäten.

Market-Timing ist in zwei Szenarien besonders spannend: Sobald die Märkte korrigieren und Kursschwankungen stärker werden und sobald neue Höchststände erreicht werden. Gerade Einsteiger sind in diesen Phasen besonders verunsichert. Werden neue Höchststände erreicht, so fragen sich Anleger, ob sich ein Einstieg überhaupt noch lohnt. Das führt zu Verzögerungen, die wiederum teuer enden können. Meist verpassen sie dann den Einstieg und zögern diesen sogar hinaus, sobald die Märkte wieder in den Korrekturmodus wechseln.

Steigen die Marktturbulenzen, setzt bei Einsteigern die Hoffnung (oder Angst) ein, dass die Kurse weiter fallen werden. Auch das führt zu verzögerten Engagements.

Renditen seit Erreichen von Höchstständen

Ist es sinnvoll zu investieren, wenn neue Höchststände erreicht wurden? Wir haben uns anhand der Daten zum MSCI-World einmal angeschaut, was in den vergangenen 10 Jahren passiert wäre, wenn Sie jedes Jahr zum Höchststand investiert hätten. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht unserer Berechnungen.

Jahr Höchststand Rendite bis heute 2011 3.193,00 215,1% 2012 3.299,00 204,9% 2013 4.299,00 134,0% 2014 4.816,00 108,9% 2015 5.124,00 96,3% 2016 5.398,00 86,4% 2017 6.402,00 57,1% 2018 6.840,00 47,1% 2019 7.618,00 32,1% 2020 8.619,00 16,7%

Renditen seit Erreichen von Höchstständen

Die Zahlen zeigen: Sogar im schlechtesten Fall hätten Sie als Anleger immer noch eine solide Rendite erzielt. Erweitert man die Datenbasis auf 20-30 Jahre, so verändert sich die Aussage nicht.

Wer im Tiefstand eingestiegen ist, hat natürlich eine höhere Rendite erzielt. Die Tabelle zeigt, dass Anleger nicht zu viel Zeit in die Frage investieren sollten, ob es sich ein Investment bei hohen Kursen lohnt. Gerade bei ETFs ergeben Timing-Strategien wenig Sinn.

Das können Anleger aus den Daten lernen

Es wäre wunderbar, wenn Sie immer zum idealen Zeitpunkt Ihre Wertpapiere gekauft hätten. Dieser Zeitpunkt lässt sich im Voraus jedoch niemals bestimmen. Er lässt sich auf Basis von Chartbewegungen schätzen – aber nicht sicher prognostizieren. Die Renditen seit dem Kauf zu Höchstwerten zeigt zudem, dass Anleger weiterhin eine beachtliche Performance erzielt haben. Timing spielt aus meiner Sicht keine „relevante“ Rolle. Viel wichtiger ist die Zeit im Markt.