Investment-Boom am Zuckerhut? Darum sind Brasilien-ETFs gerade so gefragt

ETFs mit Schwerpunkt Brasilien gehören zu den großen Gewinnern des noch jungen Jahres. Schaut man sich die erfolgreichsten Titel der letzten Wochen an, findet man auf den ersten Plätzen der Aktien-ETFs Brasilien so weit das Auge blickt. Woher kommt das aufkeimende Interesse an dem Land?

Denkt man an Brasilien kommen einem zunächst Bilder vom Zuckerhut, dem Cristo Rendentor oder dem Karneval in Rio in den Sinn, derzeit vielleicht auch die katastrophale Corona-Lage der vergangenen zwei Jahre oder der schwer umstrittene Präsident Jair Bolsonaro. An eine starke Wirtschaft denkt man erst mal nicht. Dennoch erfreuen sich Brasilien-ETFs aktuell großer Beliebtheit.