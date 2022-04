Investment in Schwellenländer: BICS statt BRICS

Die meisten Analysten sind sich einig, dass die Emerging Markets als Beimischung in eine globale Portfoliostrategie dazu gehören. In der Vergangenheit lieferten sie eine durchschnittliche Rendite von neun bis zehn Prozent. Allerdings schwankt diese stark. Ein langer Anlagehorizont ist notwendig. Empfehlungen für eine optimale Gewichtung liegen zwischen zehn und 40 Prozent des Depotwertes. Entscheidend ist die eigene Risikopräferenz.

Risiken abwägen

Die Risiken sind nach wie vor hoch. Die oft unzureichende Rechtssicherheit, verbreitete Korruption oder die allgemeine politische Stabilität in vielen Regionen sind nicht zu unterschätzen. Hinzu kommt das Währungsrisiko einer Anlage in Emerging Markets. Die meisten Schwellenländer haben sich stark in US-Dollar verschuldet. Dadurch sind diese Volkswirtschaften überdurchschnittlich betroffen, wenn der US-Dollar stark aufwertet. Die lokalen Währungen werden abgewertet, die Exporte dadurch geschwächt.

Anleger sollten sich also nicht zu sehr in Sicherheit wiegen. Beobachter sind sich einig, was die Ukraine für Russland ist, ist Taiwan für China. Für China bietet der Konflikt eine Blaupause, wie der Westen reagieren wird, falls China die Taiwan-Frage ähnlich lösen sollte. In diesem Fall wäre die Erschütterung für die globalen Börsen und vor allem für die Emerging Markets weitaus heftiger. Denn China ist mit einem Gewicht von 35 Prozent ein richtiges Schwergewicht im MSCI-Emerging-Markets-Index. Für ein Engagement in Schwellenländer kann auch ein aktiv gemanagter Fonds vor diesem Hintergrund Vorteile haben.

Über den Autor: Markus Richert

Markus Richert ist Finanzplaner bei der Portfolio Concept Vermögensmanagement GmbH in Köln