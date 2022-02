Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im Februar 2022

Die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF vergeben einmal im Monat den Titel „ETF des Monats“. Hier erfährst du, welcher ETF sich den prestigeträchtigen Titel für Februar 2022 ans Revers heften kann. Plus: alle Infos zu einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf!

In den vergangenen Jahren konnten sich an der Börse vor allem Growth Aktien, also Wachstumstitel durchsetzen. Vor allem Tech-Werte waren stark nachgefragt und versprachen starke Gewinne. Seit Ende 2021 scheint sich nun eine Trendwende anzubahnen: Growth-Aktien verlieren zum Teil gewaltig an Wert – und Value-Aktien rücken wieder in den Fokus.

Value-Aktien sind Anteile an Unternehmen, die als unterbewertet gelten. Das bedeutet, der innere Wert eines Unternehmens ist höher als der Preis einer Aktie. Anlegerinnen und Anleger suchen sich eine Aktie also nicht nach dem Börsenkurs aus, sondern nach deren Buchwert. Ziel: Unterbewertete Aktien möglichst günstig kaufen und darauf setzen, dass sich der Börsenwert der hohen Qualität anpasst. Zu den Kriterien, die eine Value-Aktie ausmachen, gehören beispielsweise eine sehr gute Positionierung im Markt, eine gesunde Finanzierungsstruktur und die Aussicht auf stabilen und starken Gewinnwachstum.