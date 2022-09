Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im Oktober 2022

Der ETF des Monats im Oktober 2022

Sogenannte Low Volatility Titel zeichnen sich durch eine niedrige Schwankungsintensität aus. Volatilität ist das Maß dafür, wie stark eine Aktie schwankt, also wie hoch ihr Verlustrisiko – aber auch ihre Renditechance – ist. Bei Titeln mit hoher Volatilität müssen sich Anlegerinnen und Anleger also darauf einstellen, dass es zu starken Schwankungen kommen kann. Low Volatility Titel hingegen sind keinen hohen Schwankungen ausgesetzt und stabilisieren das Portfolio. Gerade in unsicheren Zeiten ein wichtiger Faktor.

Deshalb haben die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF einen ETF zum Produkt des Monats gekürt, der dem Rechnung trägt. Im Oktober 2022 kann sich der SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (WKN: A1J3PA) den Titel ans Revers heften. Mit dem ETF investieren Anlegerinnen und Anleger in US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps). Dazu gehören etwa Johnson & Johnson, PepsiCo. oder DTE Energy Co. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 Unternehmen im S&P 500 Index, die die geringste Volatilität aufweisen. Im laufenden Jahr konnte der ETF bislang eine Wertentwicklung von +2,99 Prozent vorweisen, auf einen Zeitraum von fünf Jahren zeigt sich ein Zugewinn von 71,12 Prozent, also 11,34 Prozent pro Jahr.

Das Label „ETF des Monats“ wird von der Börse Düsseldorf, der ICF Bank und extraETF einmal im Monat vergeben – und wird nur ausgewählten Produkten zuteil, die sowohl die Experten der Börse Düsseldorf, der ICF Bank als auch unser Redaktionsteam überzeugen. Verbunden ist dies mit einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf und der ICF Bank, die den „ETF des Monats“ für einen Monat zu vergünstigten Handelskosten anbieten. Du kannst den SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF über die Börse Düsseldorf im Oktober 2022 also mit einem vergünstigten Spread handeln.

Aktion der Börse Düsseldorf: Im Aktionsmonat wird der ETF des Monats an der Börse Düsseldorf vom Skontroführer ICF BANK zu nochmals engeren Geld- und Brief-Kursen gehandelt. Ziel ist es, den niedrigsten Spread unter den deutschen Handelsplätzen bieten zu können. Die Courtage für ETF-Geschäfte an der Börse Düsseldorf beträgt 0,08%; in Verbindung mit einem niedrigen Spread und anhängig von der Ordergröße kann dies für das einzelne Geschäft zu einem günstigeren Kauf- oder Verkaufspreis führen, als an einem Handelsplatz ohne explizite Nebenkosten. Vergleichen lohnt sich! (Ausschlaggebend für die Gebühren ist das Preisverzeichnis der depotführenden Banken bzw. Broker)

Der ETF bildet den S&P 500 Low Volatility NR USD physisch ab. Die Erträge werden reinvestiert, die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35 Prozent pro Jahr. Mehr Informationen zum Thema Investieren in Low Volatility findest du hier.