Investment-Tipp: Dies ist der ETF des Monats im August 2021

Die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF vergeben einmal im Monat den Titel „ETF des Monats“. Hier erfahren Sie, welcher Kult-ETF sich den prestigeträchtigen Titel für August 2021 ans Revers heften kann. Plus: alle Infos zu einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf!

Fahrradfahren, Joggen, Spaziergänge – während des Corona-Lockdowns gab es nur wenige Freizeitaktivitäten, die den Menschen darüberhinaus geblieben waren. Kein Wunder, dass es aktuell in den Sommermonaten ein großes Nachholbedürfnis gibt in puncto Freizeitgestaltung und Urlaubsreisen. Diese Möglichkeiten haben viele Europäer gerne genutzt.

Dass dies nicht nur sehr erfreulich für die Gemütslage ist sondern auch ein interessantes Investment-Thema, beweist der Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (WKN: LYX02U). Dieser hat sich im laufenden Jahr mit einer Performance von mehr als 15 Prozent sehr gut geschlagen. Auch im vergangenen Jahr, in der einige Player in der Touristikbranche arg zu kämpfen hatten, hat der ETF ein beachtliches Plus von fast 30 Prozent erzielt. So viel Widerstandsfähigkeit muss belohnt werden.

Daher ist der Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF verdientermaßen der „ETF des Monats“ im August 2021. Das Label wird von der Börse Düsseldorf, der ICF Bank und extraETF einmal im Monat vergeben – und wird nur ausgewählten Produkten zuteil, die sowohl die Experten der Börse Düsseldorf, der ICF Bank als auch unser Redaktionsteam überzeugen.

Verbunden ist dies mit einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf und der ICF Bank, die den „ETF des Monats“ für einen Monat zu vergünstigten Handelskosten anbieten. Sie können den Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF über die Börse Düsseldorf im August also mit einem vergünstigten Spread handeln.