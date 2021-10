Investment-Tipp: Dies sind die ETFs des Monats im Oktober 2021

Dax hat an Attraktivität gewonnen

Für viele Marktbeobachter war die Reform des Dax ohnehin längst überfällig. Denn während andere Länder schon immer über eine relativ breite Streuung in ihren Leitindizes verfügten, hinkte der Dax in dieser Hinsicht hinterher. So führen beispielsweise die Franzosen 40 Unternehmen im CAC. In Großbritannien sind es 100 Titel im FTSE, in Japan 225 im Nikkei. Und der US-amerikanische S&P enthält sogar insgesamt 500 Unternehmen. Mit der Entscheidung, den deutschen Leitindex aufzustocken, ging zudem eine Reform der Aufnahmekriterien einher. Diese können Sie hier nachlesen.

Insgesamt dürfte das deutsche Aktienoberhaus insbesondere für ETF-Investoren mit der veränderten Zusammensetzung an Attraktivität gewonnen haben. Wer an künftiges Wertsteigerungspotenzial der 40 wertvollsten Konzerne Deutschlands glaubt (u.a. SAP, Linde, Siemens und natürlich die bereits genannten Dax-Aufsteiger), ist gut beraten, über den Aufbau einer entsprechenden Position im Portfolio nachzudenken.

10 Dax-ETFs im Oktober zu Sonderkonditionen handeln

Um hier ein entsprechendes Signal zu senden, haben sich die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und die Redaktion von extraETF dazu entschlossen, den Titel „ETF des Monats“ im Oktober nicht einem einzigen ETF zu verleihen, sondern insgesamt 10 ETFs mit dem Gütesiegel zu versehen. Verbunden ist dies mit einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf und der ICF Bank, welche die 10 „ETFs des Monats“ im Oktober 2021 zu vergünstigten Handelskosten anbieten.

Aktion der Börse Düsseldorf: Im Aktionsmonat wird der ETF des Monats an der Börse Düsseldorf vom Skontroführer ICF BANK zu nochmals engeren Geld- und Brief-Kursen gehandelt. Ziel ist es, den niedrigsten Spread unter den deutschen Handelsplätzen bieten zu können. Die Courtage für ETF-Geschäfte an der Börse Düsseldorf beträgt 0,08%; in Verbindung mit einem niedrigen Spread und anhängig von der Ordergröße kann dies für das einzelne Geschäft zu einem günstigeren Kauf- oder Verkaufspreis führen als an einem Handelsplatz ohne explizite Nebenkosten. Vergleichen lohnt sich! (Ausschlaggebend für die Gebühren ist das Preisverzeichnis der depotführenden Banken bzw. Broker)

In der nachfolgenden Tabelle können Sie ersehen, welche 10 Dax-ETFs Sie über die Börse Düsseldorf mit einem vergünstigten Spread handeln können.

Dies sind die ETFs des Monats im Oktober 2021