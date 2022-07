Ist der Börsencrash da? Mit diesen Tipps kommst du sicher durch die Krise

Nach 12 Jahren, in denen wir fast ausnahmslos von steigenden Börsenkursen verwöhnt wurden, ist die Situation seit dem vierten Quartal 2021 eine andere. Viele Anlegerinnen und Anleger mussten bereits herbe Verluste hinnehmen und noch sieht es nicht nach baldiger Beruhigung aus. Möglicherweise steht uns das Schlimmste sogar noch bevor. Zumindest warnt beispielsweise J.P. Morgan-Chef Jamie Dimon warnt vor einem drohenden Hurrikan, Goldman-Sachs-Banker John Waldron hält „das Zusammentreffen der vielen Schocks, die aktuell das System erschüttern“ für historisch beispiellos und Hedgefonds-Legende Ray Dalio wettet Milliarden auf weiter fallende Aktienkurse. Wir befinden uns in der VUCA-Welt.

Doch inzwischen wurde VUCA auch zu einer positiven Strategie umgekehrt, getreu dem Motto „nur mit VUCA überlebst du VUCA“ und die Buchstaben stehen in diesem Falle für Vision, Understanding, Clarity und Agility. Man könnte sagen, sie beschreiben die Gegebenheiten in einer modernen Welt. Für die aktuelle Krisensituation bedeutet das stark vereinfacht: Bleib am Ball und vertraue weiterhin auf deine Strategie, passe sie aber auch an wo es nötig ist und nutze Einstiegsmöglichkeiten, denn es gibt sie jetzt.

Tipp: Mit dem extraETF Finanzmanager kannst du deine Investments analysieren und dein Vermögen an einem Ort überwachen – einfach, schnell und sicher.

Mehr dazu im neuen Extra-Magazin

Wer mehr zur spannenden VUCA-Strategie erfahren und wissen möchte, wie man sie zur Krisenbewältigung ideal für sich nutzen kann, sollte sich jetzt die neue Ausgabe vom Extra-Magazin kaufen. Außerdem erfährst du, wie Börsenlegende André Kostolany dabei helfen kann, sicher durch die Krise zu kommen, wie man am besten in Themen-ETFs investiert und welche Rohstoffe jetzt besonders interessant sind. Die neue Ausgabe bekommst du entweder ganz einfach bei uns im Shop oder am Kiosk deines Vertrauens.