Einsteigen kurz unter einem Rekordhoch? Vielen Anlegern ist dies zu teuer. Doch nicht die absolute Kurshöhe ist entscheidend, sondern die Bewertung. So steht es aktuell um den Dax.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Der Dax wird von Anlage-Experten zwar oft kritisiert, landet aber trotzdem geradezu selbstverständlich in den Depots vieler Deutschen. Warum ist das so? Wahrscheinlich sorgen Namen wie BASF, Siemens oder auch Allianz und Deutsche Telekom bei vielen Anlegern für ein gutes Gefühl. Wer zudem auf ETFs setzt, hat alle diese Unternehmen mit nur einem Klick im Portfolio. Doch wie steht es um die Bewertung der Dax-Unternehmen?

Deutsche-Bank-Chefanlagestratege Ulrich Stephan hat eine klare Meinung dazu: „Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis wird der Dax derzeit um 24 Prozent, am Kurs-Buchwert-Verhältnis um sieben Prozent und an der Dividendenrendite um 15 Prozent teurer gehandelt als im jeweiligen Mittel der vergangenen 15 Jahre. Offensichtlich ist der Markt der Auffassung, dass die Analystenprognosen für Gewinne und Dividenden zu pessimistisch sind. Dieser Einschätzung schließe ich mich vor dem Hintergrund der hohen Konjunkturabhängigkeit deutscher Unternehmen und der guten Wachstumsaussichten im weiteren Jahresverlauf an“, bringt der Marktkenner die Situation auf den Punkt.