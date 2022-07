Ist eine Rezession unvermeidbar? Jetzt muss dein Portfolio zu dir passen

Eine so hohe Inflation wie derzeit haben die meisten von uns noch nicht erlebt. Kommt jetzt die Rezession zwangsläufig auf uns zu?

Müssen wir uns darauf einstellen, dass die Preise noch länger so stark steigen, oder wird die Inflation wieder auf das niedrigere Niveau zurückkehren, an das wir uns in den vergangenen 40 Jahren gewöhnt haben? Mit welchem Inflationsregime wir es zu tun haben werden, hängt allein von den Zentralbanken ab.

In der Politik bedeutet „Regimewechsel“ in der Regel, dass eine Regierung durch eine andere abgelöst wird. In der Wirtschaft dagegen bezeichnet der Begriff eine Verschiebung in verschiedenen Bereichen des Wirtschafts- oder Finanzsystems. Politische Regimewechsel sind offensichtlich – einen Regimewechsel in der Wirtschaft zu erkennen kann schwieriger sein.

Das Inflationsumfeld ist dafür ein gutes Beispiel. In den Jahren 1948 bis 1980 befanden sich die Industrieländer über lange Zeiträume in einem strukturellen Inflationsregime. Nach dem Zweiten Weltkrieg, dem US-Wirtschaftsboom ab Mitte der 1960er und dem Ölboom der 1970er kam es zu aggressiven Preissteigerungen. Seit 1980 befinden wir uns dagegen in einem von einer strukturellen Disinflation geprägten Umfeld. Unter Fed-Chef Paul Volcker, der die US-Notenbank während eines Großteils der 1980er Jahre leitete, wurde die Inflation letztlich dadurch eingedämmt, dass sich die Fed auf das Wachstum der Geldmenge und nicht auf die Zinsen konzentrierte. In der Folge blieb das Preisniveau bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie auf einem niedrigen Niveau stabil. Seit dem dritten Quartal 2020 liegt die Teuerung konsequent über den Erwartungen. Wie das nächste Inflationsregime aussehen wird, ist jedoch weiterhin offen – und liegt unserer Ansicht nach allein in den Händen der Zentralbanken.