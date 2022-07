Heben Value-Titel aus Schwellenländern demnächst ab?

Value könnte jetzt wieder am Zug sein

Nach einer mehrjährigen Periode, in der Value unterdurchschnittlich abgeschnitten hab, gehen die Profis von Pzena nun davon aus, dass sich der Value-Zyklus trotz möglicher kurzzeitiger Unterbrechungen weiter stabilisiert. In diesem Umfeld zeichnen sich laut deren Analysten günstige Einstiegsmöglichkeiten in den Schwellenländern ab. Mit Value sind sogenannte Substanz-Aktien gemeint, die derzeit unterbewertet sind. Aktuell würden weniger als 20 Prozent aller am Markt verfügbaren Schwellenmarktstrategien in der Kategorie „Value“ eingestuft und fänden sich daher bisher nur vereinzelt in Anlegerportfolios wieder.

Tipp: Hier findest du eine Auflistung von Value-ETFs.

„Gerade in den weniger erschlossenen Märkten zeigen Investoren Überreaktionen in bekannten kognitiven Mustern, nur noch etwas extremer. Unternehmen, die in Schwierigkeiten geraten, werden sofort abgestraft. Anleger wenden sich ab und mit den fallenden Aktienkursen kommt unsere Chance: Mit unseren ausgewiesenen Fachleuten im Team können wir das Potenzial der Unternehmen auch in diesen Regionen früh identifizieren und das Ausmaß der aufgetretenen Schwierigkeiten beurteilen“, sagt Allison Fisch, Fondsmanagerin des Pzena Emerging Markets Focused Value Fund. Eine passive Alternative dazu ist etwa der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF (WKN: A2JJAQ).