Jetzt 20 Kryptowährungen bei Neobroker Justtrade.

Justtrade ermöglicht den Zugang zu Kryptowährungen aus der zweiten Reihe

Vor allem Solana ist unter Börsianern als Krypto-Alternative zu Bitcoin und Ether bekannt – der Solana-Coin, dessen Blockchain-Mechanismus dem der Blockchain von Ethereum ähnelt, hat im vergangenen Jahr mit enormen Kurszuwächsen von sich reden gemacht. Die anderen neuen Währungen im Krypto-Portfolio von Justtrade sind bislang vor allem Kennern der Materie ein Begriff. „Dass an der Börse auch Titel abseits des Rampenlichts für Investoren interessant sein können, zeigt am Aktienmarkt etwa der MDax – wir wollen Börsianern und Tradern auch am Kryptomarkt einen Zugang zur zweiten Reihe und deren Potenzial ermöglichen“, sagt Michael Bußhaus, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer von Justtrade.