Jetzt in Anleihen-ETFs investieren – Chance oder Risiko?

Weltweit steigen die Leitzinsen, was dazu führt, dass Anleihen an Wert verlieren. Aber was steckt eigentlich genau dahinter und lohnt es sich jetzt noch in Anleihen-ETFs zu investieren?

Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere. Das Prinzip von Anleihen ist einfach: Staaten, Banken oder Unternehmen geben Anleihen aus, um sich Geld von institutionellen oder privaten Investoren zu leihen. Kaufst du eine Anleihe, erhältst du dafür einen meist festen Zins. Im Gegensatz zu Aktien bringen Anleihen weniger Risiko mit sich, allerdings auch weniger Rendite. Anleihen werden auch als Schuldschein, Bond oder Fixed-Income-Papier bezeichnet. Dafür, dass du zum Beispiel einem Unternehmen Geld leihst, erhältst du zu einem festgelegten Zeitpunkt deine Investition inklusive eines vereinbarten Zinses, dem sogenannten Kupon, zurück.

Abhängig von der Bonität des Herausgebers der Anleihe, also Staat, Bank oder Unternehmen, gibt es verschiedene Kategorien von Bonds. AAA-, High-Yield- und Junk-Anleihen. Das dreifache A steht für die höchste Zahlungsfähigkeit, bei High-Yield-Anleihen ist die Bonität nicht mehr ganz so gut, Junk verrät – der Name lässt es schon vermuten: schlechte Zahlungsfähigkeit. Je schlechter die Bonität ist, desto tiefer müssen Herausgeber bei den Zinsen in die Tasche greifen. Neben den festverzinslichen Anleihen gibt es unter anderem auch inflationsgeschützte Bonds. Bei ihnen ist der Zinssatz variabel, da er an die Inflation gebunden ist. Steigt die Inflation, erhöhen sich die Zinsen.