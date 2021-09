Jetzt noch mehr Kryptowährungen bei Justtrade

Über ETPs können Anleger bei Justtrade nun auch Cardano, Solana, Binance, Tezos und Krypto-Index-Baskets handeln. „Das Krypto-Universum, auch das bei Krypto-ETPs, wird stetig und rasant größer – wir möchten unseren Kunden auch in diesem Bereich alle erdenklichen Möglichkeiten zum Trading eröffnen und ihnen zudem die Gelegenheit zur größtmöglichen Diversifikation geben, auch und gerade im Sinne der Risikostreuung“, so Ralf Oetting von Justtrade weiter.

Zum Thema Risikomanagement passt auch das breite Spektrum an Einsatzmöglichkeiten bei Krypto-ETPs. So bieten diese ETPs unter anderem den Vorteil, mit ihnen auch auf fallende Kurse zu spekulieren, um damit Short- oder Absicherungs-Strategien im Krypto-Bereich umsetzen zu können. „Auch wenn Kryptowerte die Anlageklasse der Zukunft sind – hier gelten ähnliche Mechanismen und Regeln wie im Bereich klassischer Wertpapier-Anlageformen: Es kann mit den Kursen nicht nur hinauf-, sondern auch hinuntergehen – und in einem solchen Marktumfeld sollen sich unsere Kunden optimal und flexibel bewegen können“, erläutert Michael Bußhaus, ebenfalls Justtrade-Gründer und -Geschäftsführer.

Diese physischen Kryptowährungen gibt es bei Justtrade

Konkret besteht das Justtrade-Angebot an physischen Kryptowerten mittlerweile aus Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP (Ripple), Bitcoin Cash, EOS, Chainlink, Stellar, Polkadot, Uniswap, Ethereum Classic und Dogecoin. Für das gesamte Spektrum gilt das Konditionen-Modell, mit dem Justtrade seine Kunden von Beginn an begeistert: ein Orderentgelt von null Euro und ein Minimumspread von 0,30 Prozent anteilig für Kauf und Verkauf. „Uns ist auch bei den neuesten Kryptowerten in unserem Portfolio wichtig, dass wir Anlegern und Tradern einen günstigeren Handel bieten können als vergleichbare Anbieter“, so Bußhaus.

Auch ETF-Anleger erhalten ein großes Angebot

Auch abseits des Kryptobereichs erwartet Kunden von Justtrade ein riesiges Produktangebot. So können sie in insgesamt über 8.500 Aktien und ETFs/ETCs und 500.000 Zertifikate investieren. Der Handel aller Asset-Klassen erfolgt intuitiv und einfach über ein einziges Depot, welches eine Orderausführung innerhalb von Millisekunden ermöglicht. Dabei können Kunden für den Zugang zwischen App und Web auswählen. Der Handel von Wertpapieren, Kryptowerten und ETPs aus einem Depot heraus ist in dieser Größenordnung eine echte Innovation und bei einem deutschen Broker einzigartig.

Jetzt Justtrade-Kunde werden! *