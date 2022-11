Antje Erhard

|

19. September 2022 Finanzielle Vorsorge in den 50ern: Wie sich das noch lohnen kann

Viele Menschen, die heute Mitte oder Ende 50 sind, möchten nicht erst mit 65 oder 67 in den Ruhestand gehen. Und können es sich leisten, weniger zu arbeiten. Auch wer nicht in jungen Jahren an die Vorsorge gedacht hat, hat noch Zeit. Doch gilt das auch für künftige Generationen?