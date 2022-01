Justtrade jetzt mit kostenlosen ETF-Sparplänen – der Neobroker bläst zum Angriff

Ein weiterer Neobroker wartet mit kostenfreien ETF-Sparplänen auf. Justtrade * hat nun knapp 140 sparplanfähige ETFs im Angebot. Doch der Online-Broker ist auch abseits dessen einen Blick wert. Die Details!

Wenn man an Online-Broker denkt, kommen einem oft zuerst die ganz großen Player in den Sinn, zum Beispiel Trade Republic * oder Scalable Capital *. Gut möglich, dass sich dies in den kommenden Jahren ändert. Denn mit Justtrade ist ein weiterer Anbieter in Deutschland aktiv, der das Zeug dazu hat, viele Anlegerinnen und Anleger zu begeistern.

Das Fintech aus Frankfurt, seit 2019 auf dem Markt, hat sein Angebot in den vergangenen Monaten konsequent ausgebaut – und muss sich keineswegs hinter den Big Playern der Branche verstecken. Nun kommt ein weiterer wichtiger Baustein in der Angebotsplatte hinzu: kostenfreie ETF-Sparpläne!