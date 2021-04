Mit Tradegate Exchange hat der Online-Broker jetzt auch die größte und umsatzstärkste Privatkunden-Börse in Deutschland angebunden. Insgesamt haben die Kunden nun die Auswahl zwischen drei Börsen, vier Zertifikate-Partnern, acht ETF-Anbietern und einem Kryptohandelspartner. Justtrade ist zudem der einzige Online-Broker in Deutschland, bei dem an Tradegate Exchange dauerhaft für ohne Orderentgelt gehandelt werden kann.

Die Börse Tradegate Exchange zeichnet sich durch eine große Auswahl an handelbaren Produkten aus und das ohne Börsengebühren oder Maklercourtagen. „Mit der Tradegate Exchange haben wir unser Angebot an Börsenplätzen auf vielfachen Kundenwunsch nun komplettiert“, so Michael Bußhaus, Gesellschafter und Geschäftsführer von Justtrade. „Wir freuen uns sehr über das Vertrauen der Tradegate Exchange in unseren Leistungsumfang und sind stolz, als erster Anbieter in Deutschland den Handel über Tradegate für null Euro Orderentgelt anbieten zu können“, ergänzt Ralf Oetting, der mit Michael Bußhaus zusammen Justtrade leitet.

Tradegate als zuverlässiger Partner

Seit 2010 ist Tradegate das Handelssystem der Tradegate Exchange, die als regulierter Markt alle Anforderungen an eine Wertpapierbörse erfüllt: Volle Transparenz im Handel, neutrale Handelsüberwachung und eine übergeordnete Börsenaufsicht. Lange Handelszeiten von 8:00 bis 22:00 Uhr, das Angebot von intelligenten Ordertypen wie Limit- oder Trailing-Stop-Orders und der Verzicht auf die Berechnung von Börsengebühren oder Maklercourtagen machen Tradegate zu einer der beliebtesten und liquidesten Börsen am deutschen Markt.

„Wir freuen uns mit Justtrade einen der vielversprechendsten Neo-Broker als Partner gewonnen zu haben“, so Thorsten Commichau von Tradegate Exchange. „Als Europas führende Börse für Privatanleger ist es uns wichtig, möglichst vielen Kunden den kostengünstigen Zugang zu Wertpapieren zu ermöglichen. Wir teilen die Überzeugung, dass es möglich sein sollte, den Privatanlegern und Tradern in Deutschland den Handel mit Wertpapieren so günstig und umfangreich wie möglich anzubieten.“

So sieht das Angebot aus

Justtrade hat mit seinen nun drei Börsenplätzen, vier namhaften Zertifikate-Emittenten (Citi, Société Générale, UBS und Vontobel), ETFs und ETCs von acht bekannten Anbietern (Amundi, DWS, iShares, Lyxor, Vanguard, Vaneck, UBS und Wisdomtree) sowie dem Kryptohandel mit Bitcoin und Co. eine respektable Auswahl. Und das Ganze für dauerhaft null Euro Orderentgelt.

Zum Start wird über den Handelsplatz Tradegate Exchange die Quote-Order verfügbar sein. Die Funktionalitäten des Limithandels sollen dann in Kürze nachgezogen werden.

Riesige Produktauswahl

Handelbar sind über 8.500 Aktien und ETFs/ETCs, 500.000 Zertifikate und auch fünf Kryptowerte. Der Handel aller Asset-Klassen erfolgt über ein einziges Depot, welches eine Orderausführung innerhalb von Millisekunden ermöglicht. Dabei können Kunden für den Zugang zwischen App und Web auswählen. Der Handel von Wertpapieren und Kryptowerten aus einem Depot heraus ist eine echte Innovation und bei einem deutschen Broker einzigartig.

Interessenten können in nur wenigen Minuten voll digital, einfach und ohne lästigen Papierkram ihr Depot eröffnen. Die Legitimation erfolgt bequem von Zuhause via Video-Ident über die Justtrade App. Vom Start des Antrags über die Legitimation bis zum vollständig eröffneten Depot dauert es etwa zehn Minuten.

