K-Pop-ETF: Jetzt kannst du dich am Hype um koreanische Popmusik beteiligen

Am gestrigen Donnerstag wurde der KPOP and Korean Entertainment ETF unter dem Tickernamen KPOP über die südkoreanische IP-Investmentgesellschaft Contents Technologies an der NYSE Arca Exchange eingeführt. Die Kostenquote liegt bei 0,75 Prozent. Europäische und US-amerikanische Anlegerinnen und Anleger können sich somit am Erfolg von Musik – und weiteren Unterhaltungsprodukten – aus Südkorea unmittelbar beteiligen.

Film, Fernsehen und mehr

Der ETF umfasst daneben auch den koreanischen Unterhaltungsgiganten CJ ENM (der den Oscar-prämierten Film „Parasite“ produziert und vertrieben hat), Studio Dragon, Naver, das Koreas Top-Suchmaschine ist und Kakao Corp, der größte mobile Messenger des Landes.

„K-Pop ist zu einem globalen Schlüsselwort und für Fans in Korea und auf der ganzen Welt Teil der Mainstream-Kultur geworden“, sagte Jangwon Lee, CEO von CT Investments and Contents Technologies, in einer Erklärung. „Wir lancieren diesen ETF, um globalen Fans, die K-Pop lieben, die Möglichkeit zu geben, am potenziellen Wachstum und der Entwicklung der K-Pop-Branche teilzuhaben, sowie Investoren Zugang zu in Korea notierten Unternehmen zu verschaffen, die die Zukunft globaler Inhalte vorantreiben.“

Laut dem jährlichen „State of the Industry“-Bericht des IFPI ist Südkorea schon im neunten Jahr einer der 10 größten Musikmärkte der Welt. Durch die Förderung des Wachstums stiegen die Musikabonnements und „Korea hat ein erstaunliches Maß an Fanentwicklung und Fanengagement, das kein Gebiet im Westen auch nur annähernd erreichen kann“.

Lee fügte außerdem hinzu: „Der globale Markt für K-Pop befindet sich noch in einer frühen Wachstumsphase, und der KPOP and Korean Entertainment ETF wird ein thematisches Engagement in Schlüsselunternehmen der koreanischen Unterhaltungs- und Medienbranche bieten, die von diesem anhaltenden Trend profitieren.“