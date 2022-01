Kapitalmarkt: So kommen Anleger mit Qualität ins neue Jahr

Kampf gegen die Inflation

In der allgemeinen Berichterstattung wird, neben den grundsätzlich positiven Jahresausblicken, auch auf die Risiken eingegangen. Da wären zum Beispiel die Notenbanken zu nennen, die für das kommende Jahr eine zum Teil deutliche Straffung der Geldpolitik angekündigt haben, um so die aufflammende Inflation zu bekämpfen, die für sich genommen ein Problem werden kann.

So wird dem Kapitalmarkt ein Teil der Liquidität entzogen, die in den vergangenen Jahren zum Kauf von Aktien bereitstand. Ein andere Belastungsfaktor für die Weltwirtschaft ist noch immer die, durch Corona hervorgerufene Lieferknappheit in vielen Branchen. Politische Risiken wie zum Beispiel die unsichere Lage an der ukrainischen Grenze tun ihr übriges.

Negativzinsen für Sparer

Demgegenüber stehen aber Negativzinsen auf Einlagen und Konten, sehr hohe Immobilienpreise und damit einhergehende niedrige Vermietungsrenditen und die Gefahr von Kursverlusten bei Anleihen durch Zinssteigerungen. Dies lässt die Alternativen zu Aktien weiterhin wenig aussichtsreich erscheinen. Daher bleibt unserer Einschätzung nach die Aktienanlage weiterhin attraktiv und für einen langfristig orientierten Anleger ein wesentlicher Bestandteil der diversifizierten Vermögensanlage, auch wenn man in diesem Jahr mit deutlich mehr Volatilität rechnen muss.

Und wie kann man diese stärkeren Schwankungen am besten aushalten? Mit Qualität! Hierunter verstehen wir vor allem Aktien von Unternehmen, deren Erfolg auf Geschäftsmodellen beruht, die langfristig erfolgreich sind. Solche Unternehmen zeichnen sich durch eine hohe Eigenkapitalrendite, bei geringem Verschuldungsgrad aus und sind in ihren Branchen häufig Marktführer. Oft kommt auch eine nachhaltige und verlässliche Dividendenpolitik hinzu.