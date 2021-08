KGV – verlassen Sie sich bitte nicht auf diese Kennzahl bei der Aktienanalyse

Was sagt das KGV aus?

Das KGV können Sie einfach berechnen, indem Sie den aktuellen Aktienkurs durch den Gewinn pro Aktie (EPS – „Earnings per Share“) teilen. Das KGV gibt also an, mit dem Wievielfachen des auf sie entfallenen Gewinns eine Aktie aktuell bewertet wird. Einfach ausgedrückt: Das KGV zeigt, wie viele Jahre ein Unternehmen den aktuellen Jahresgewinn erzielen müsste, um seine Marktkapitalisierung zu verdienen. Je kleiner die Kennzahl, desto günstiger wirkt ein Unternehmen auf den ersten Blick.

Den aktuellen Kurs können Sie schnell finden. Die Gewinnzahl hingegen beruht entweder auf dem vergangenen Jahresgewinn oder (in den meisten Fällen) auf einer Analystenschätzung für das laufende Jahr. Damit soll die zu erwartende Gewinnentwicklung berücksichtigt werden, die bereits in den aktuellen Aktienkursen eingepreist sind. Auch bei der KGV-Analyse gilt: „An der Börse wird die Zukunft gehandelt“.

Das KGV ist leicht manipulierbar

Gewinnerwartungen können trügen, da Analysteneinschätzungen mit vielen Unsicherheiten behaftet sind – gerade zu Beginn eines neuen Geschäftsjahres oder in spezifischen Marktphasen wie zuletzt im Rahmen der Covid-10-Krise. Verlässliche, jedoch wenig aussagekräftige KGV-Analysen sind nur auf Basis historischer Daten möglich.

Ein weiterer Punkt ist die leichte Manipulierbarkeit des KGVs. Der Jahresgewinn wird nach Steuern, Abschreibungen und Finanzierungskosten berechnet. Gesellschaften können diese Faktoren bis zu einem gewissen Grad bilanziell steuern und so die Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen verzerren. Diese Anfälligkeit für die Bilanzpolitik eines Unternehmens gilt als eine der größten Schwächen der Kennzahl.

Eine verlässliche Daumenregel, ab welchem KGV ein Unternehmen „fair bewertet“ ist, existiert nicht. Je nach Marktphase und Branche können KGVs stark voneinander abweichen. Hohe zweistellige KGVs sind kein Ausschlusskriterium, wenn das Unternehmen z.B. ein hohes Gewinnwachstum erzielt. Andererseits ist auch ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis keine Garantie: Fallen Aktienkurse aufgrund negativer Gewinnaussichten, so kann ein KGV optisch täuschen.

Um welche Kennzahlen Sie Ihre nächste Aktienbewertung ergänzen sollten, zeige ich Ihnen jetzt.