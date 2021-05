Oft leiden Depots, in denen Aktien und ETFs kombiniert werden, an versteckten Klumpenrisiken. Professionelle Analysetools wie der extraETF Finanzmanager unterstützen Anleger dabei, diese Risiken zu erkennen.

An einem verregneten Sonntagnachmittag sitzt Sebastian an seinem Laptop und beschäftigt sich mit der Wertentwicklung seines Portfolios. Seine Wertpapiere, die er sich im Januar des vergangenen Jahres aus dem Geld seiner fälligen Lebensversicherung gekauft hat, haben sich sehr rentabel entwickelt.

Aus den ursprünglich angelegten 100.000 Euro sind inzwischen mehr als 128.000 Euro geworden. Die Entscheidung, möglichst breit gestreut in den weltweiten Aktienmarkt zu investieren, hat sich wirklich bezahlt gemacht. Seine weiteren Investments, die er in Folge des Coronacrashs vorgenommen hat, haben sich sogar noch besser entwickelt. Die Anlagen in den iShares Nasdaq 100 ETF, den iShares Clean Energy ETF und in Apple-Aktien liegen sogar bis zu 113 Prozent im Plus. Ein Wahnsinn!