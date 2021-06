So sei ein Blick auf den Track Record des Sponsors Pflicht. „Bei unbekannten Namen empfiehlt es sich vorsichtig zu sein, da die Gefahr einer adversen Selektion im SPAC-Bereich durchaus gegeben ist. So liegen die Transparenzvorschriften und Qualitätskriterien hier deutlich niedriger als bei einem klassischen IPO“. Umso wichtiger sei es bei der Beurteilung mit Vernunft und Augenmaß vorzugehen, anstatt bloß auf Vertrauen zu setzen, warnt der Experte.

Doch aufgepasst: SPACs seien Börsendebüts, bei denen die Anleger nicht einmal wissen könnten, wer an die Börse gehe, warnt Albrech. „Schon IPOs sind mit Vorsicht zu genießen. Es liegt auf der Hand, dass dies bei SPACs, die früher von eher zweifelhaften Unternehmen genutzt wurden, erst recht zutrifft“. Zudem setzten Anleger mit SPACs auf die Fähigkeit der Geldsammler, zukunftsträchtige Firmen mit hohem Gewinnpotenzial auszumachen. Diese Rechnung könne aufgehen, oder eben auch nicht, so der Vermögensverwalter

SPACs-ETF nicht in Deutschland

Anleger können direkt in SPAC-ETFs investieren. In den vergangenen Monaten wurden in den USA drei Indexfonds (ETFs) auf den Markt gebracht, der größte unter ihnen – The SPAC and New Issue ETF (SPCX) – generierte im laufenden Jahr einen Ertrag von gut 10 Prozent. Das Produkt ist jedoch nicht in Deutschland zugelassen und damit für deutsche Anleger nur schwer handelbar. Aufgrund der damitz verbundenene Steuerschädlichkeit, sollten Anleger auf jeden Fall die Finger davon lassen.

Wer seinem Depot junge Unternehmen beimischen will, ist glücklicherweise nicht auf SPACs angewiesen. Eine Alternative ist es, auf Small Caps zu setzen, unter denen sich überdurchschnittlich viele Börsenneulinge tummeln. So bietet beispielsweise der SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (WKN: A1XFN1) Zugang zu kleineren, nicht selten auch jungen börsennotierten Unternehmen in den USA. Der dem ETF zugrunde liegende Index umfasst rund 8 Prozent des gesamten US-amerikanischen Aktienmarktes. Im laufenden Jahr liegt der ETF mit mehr als 15 Prozent im Plus. Demgegenüber stehen jährliche Kosten von 0,30 Prozent.