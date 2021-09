Kommentar zum Dax 40: Ein gut gemeintes Reförmchen, aber zu wenig

Dax 40: Andere Länder machen es uns vor

Der Schritt war allerdings zaghaft und dabei überfällig. Werfen wir hierzu einen Blick über die Landesgrenze. Die Franzosen haben in ihrem Hauptindex längst 40 Unternehmen, in Großbritannien sind es 100, in Japan 225 und im amerikanischen S&P 500 tummeln sich wie der Name bereits vermuten lässt 500 Unternehmen. Und das Land des einstigen Exportweltmeisters Deutschland begnügt sich mit 40 Werten. Die zehn neuen Unternehmen können zwar etwas frischen Wind in den leicht verstaubten Dax bringen, doch können sie auch nicht mehr als ein laues Lüftchen sein.