Kommentar: Deshalb ist die Wahl ein Super-Signal für ETF-Sparer

Die Wahl ist gelaufen. Ampel und Jamaika sind die Optionen für eine Koalition. In beiden Fällen dürfte die FDP eine große Bedeutung haben, was gut für ETF-Anleger ist.

Die Wahl bestimmt nach wie vor die Schlagzeilen des Landes. Derzeit deutet vieles auf eine Ampel-Koalition bestehend aus SPD, FDP und Grünen hin. Bundeskanzler wäre dann Olaf Scholz (SPD). Das Wirtschafts- und Finanzressort fällt dann vermutlich an die FDP. Gleiches gilt wohl auch im Falle von Jamaika, also Union, FDP und Grüne. Denn gerade Grüne und FDP sind diesmal als Mehrheitsbeschaffer das Zünglein an der Waage und haben respektable Ergebnisse eingefahren.

Doch warum ist das nun für ETF-Anleger so entscheidend? Ganz einfach, die FDP ist die Partei, die Anlegern besonders nahesteht und sie kommt vermutlich bald in die Position, entsprechende Vorhaben umzusetzen. Das Wahlergebnis kann also ein hervorragendes Signal für Anleger sein und die aufkeimende Aktienkultur in Deutschland weiter befeuern.