Kommentar: Kaufen Sie Aktien – trotz Wirecard

Wirecard hat alle Zutaten, um Aktien schlecht zu reden. Lassen Sie sich davon nicht beindrucken. Aktien sind und bleiben die attraktivste Anlageklasse.

Die Wirecard-Aktie wirft kein gutes Licht auf die Börse. Innerhalb weniger Tage hat sich ihr Wert nahezu in Luft aufgelöst. Eben noch über 100 Euro Wert, bekamen Aktionäre kurz darauf gerade mal noch etwas mehr als einen Euro je Anteil. Und das bei einem Dax-Unternehmen. Das Papier erinnert mehr an Glücksspiel als an eine ernstzunehmende Geldanlage. Längst haben hier Spekulanten das Ruder übernommen.

Wer allzu viel auf Wirecard gesetzt hat oder im schlimmsten Fall bei der Altersvorsorge auf das vermeintlich aufstrebende Finanztechnologieunternehmen aus Deutschland gebaut hat, steht nun vor dem Scherbenhaufen. Aktienmuffel würden nun süffisant sagen: „Mit meinem Sparbuch wäre das nicht passiert.“ Und ja, sie haben recht. Dieses Fiasko wäre beim Sparbuch sicher nicht eingetreten. Doch was man nie vergessen sollte: Das höhere Risiko des Aktienmarkts ist indirekt gerade seine Attraktivität. Denn Risiko und Chance stehen sich bei der Geldanlage permanent gegenüber. Diese Erkenntnis mag in den Ohren gescholtener Wirecard-Aktionäre wie Hohn klingen. Doch es sollte sie zu einer Schlussfolgerung kommen lassen: Nie wieder Einzelaktien.