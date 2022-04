Kommt jetzt die Stagflation? Was du als Anleger wissen musst

Das bedeutet Stagflation

Das Wort Stagflation ist eine Kombination aus Stagnation und Inflation. Die Preise steigen deutlich an, gleichzeitig kommt es aber zu keinem Wirtschaftswachstum, im schlechtesten Falle ist das Wachstum sogar rückläufig. Auslöser sind sogenannte Angebotsschocks in Folge von Preiserhöhungen – wie derzeit etwa bei den steigenden Energiepreisen, die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst wurden. Das Angebot ist verknappt, die Produktion niedriger.

Gleichzeitig bleibt die Nachfrage aber auf demselben Niveau. Das wiederum erhöht die Preise. Die Inflation wächst – und früher oder später werden Forderungen nach ausgleichenden Lohnerhöhungen laut, was die Kosten für Unternehmen in die Höhe treibt. Infolge müssen einige Betriebe ihre Produktionen zurückfahren, da sie die Kosten nicht mehr decken können oder sich die Produktion nicht mehr lohnt. Auch steigende Arbeitslosigkeit ist eine Folge.

Auf der anderen Seite schränken immer mehr Menschen ihren Konsum aufgrund der steigenden Preise ein – was die Konjunktur schwächt. Bei steigenden Preisen stagniert also die Wirtschaft. Eine solche Situation gab es in Deutschland bereits in den 1970er Jahren während der Ölkrise.

Rutschen wir in eine Stagflation?

Die Lage ist derzeit schwer einzuschätzen, Analysten und Finanzexperten sind sich uneins. Manche glauben, soweit werde es nicht kommen. Doch dafür muss eine Entspannung an den Märkten erfolgen, um die Energiepreise nicht weiter steigen zu lassen. Deutschland und andere Länder müssten dafür also sehr schnell unabhängig von russischer Energie werden.

Bankenpräsident Christian Sewing rechnet damit, dass die Inflation weiter steigen und möglicherweise kurzzeitig sogar zweistellig werden wird, sofern sich die Regierung für ein Energieembargo gegen Russland entscheidet. Sollte das passieren, droht eine Rezession – und in Folge möglicherweise auch eine Stagflation.