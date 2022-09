Konservative ETFs in den USA: Wenn die Geldanlage politisch wird

In christliche Werte investieren oder gezielt auf Nachhaltigkeit in der Geldanlage verzichten – was in Deutschland kaum vorstellbar ist, wird in den USA immer mehr zur Realität: Politik ist auch in ETFs angekommen.

Schon im November haben wir vom „Anti-Woke-ETF“ des Anbieters 2nd Vote Advisers berichtet, der gezielt in Unternehmen mit konservativen Wertevorstellungen investiert. Das Unternehmen hat in der Zwischenzeit zwei Finanzprodukte aufgelegt, den Life Neural Plus ETF, der sich gezielt an Abtreibungsgegner richtet, und den 2nd Vote Society Defended ETF, der sich an Anleger richtet, die gegen eine Verschärfung des amerikanischen Waffengesetzes sind.